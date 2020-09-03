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Кремль высказался о санкциях из-за Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
Кремль высказался о санкциях из-за Навального
Фото: РИА Новости
В Кремле не видят причин, по которым следовало бы даже заводить разговор о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Москва в принципе не приемлет «санкционного языка», сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что в Кремле «не понимают», какое основание может подтолкнуть Запад на введение очередных ограничений. При этом представитель президента подчеркнул, что российские власти не приемлют ведение диалога на «санкционном язык» и выступают против «санкционного разговора в целом.

»В данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В СМИ обсуждение антироссийских санкций как реакцию на возможное отравление Алексея Навального стали обсуждать после того, как немецкие эксперты обнаружили в организме блогера следы токсического вещества, относящегося к группе боевых ядов «Новичок».
При этом ряд официальных лиц российских властей, в том числе Песков и представитель МИД Мария Захарова, отметили, что немецкая сторона до сих пор не представила ни одного материала, подтверждающего скандальное заключение.
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Комментарии 6
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Москва
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