Кремль высказался о санкциях из-за Навального 

Песков отметил, что в Кремле «не понимают», какое основание может подтолкнуть Запад на введение очередных ограничений. При этом представитель президента подчеркнул, что российские власти не приемлют ведение диалога на «санкционном язык» и выступают против «санкционного разговора в целом.

»В данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В СМИ обсуждение антироссийских санкций как реакцию на возможное отравление Алексея Навального стали обсуждать после того, как немецкие эксперты обнаружили в организме блогера следы токсического вещества, относящегося к группе боевых ядов «Новичок».