В Госдуме ответили на заявление ФРГ об отравлении Навального 

По мнению Володина, цель этой акции состоит в том, чтобы ввести новые санкции против России и сдержать развитие страны.

«Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы. Что Россия имеет свою позицию и готова ее отстаивать. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — заявил он.

Володин напомнил об отравлении Скрипалей и подчеркнул, что это тоже было провокацией ради продления санкций, введенных из-за Крыма . Спикер Госдумы заявил, что в Британии не ответили ни на один запрос России и не допустили российских специалистов к расследованию дела Скрипалей.

По такому же сценарию, по его мнению, развивается и ситуация с Навальным: российские врачи ему помогли, власти разрешили вывезти в Германию «в кратчайшие сроки», а в Берлине оппозиционера «тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления».

Володин подчеркнул, что, если бы власти России желали смерти Навальному, они не стали бы ему помогать. Также он отметил, что теперь у России нет никакой информации о его состоянии.

«Если сейчас с ним что-то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация», — заявил он.

Володин призвал берлинских парламентариев к сотрудничеству и попросил их узнать у канцлера Ангелы Меркель , почему Германию «втягивают в антироссийскую кампанию».

Он обратил внимание, что Навальный попал в больницу на фоне политического кризиса в Белоруссии, с которой у России договор о Союзном государстве и соглашения о военной помощи.

«Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».