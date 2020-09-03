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США предупредили о санкциях для России при применении силы в Белоруссии 

Газета.Ru 2 часа назад
«Будет еще хуже»: США пригрозили России
Фото: Газета.Ru
В Госдепе США заявили, что отношения с Россией ухудшатся, если она «открыто применит силу» и вмешается в белорусский кризис. При этом Вашингтон намерен продолжать переговоры с Москвой, Минском и ЕС по поводу ситуации в Белоруссии. Власти России подчеркивали, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы соседнего государства.
Если Россия совершит «открытое силовое вмешательство» в ситуацию в Белоруссии, то отношения Москвы и Вашингтона станут существенно хуже. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.

«Мы четко заявили, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — подчеркнул американский дипломат.

По его словам, «естественным посредником» между белорусской властью и обществом является ОБСЕ, структура которой «идеально подходит» для решения накопившихся в Белоруссии проблем — низкокачественного избирательного процесса, отсутствия политических свобод и кризиса в общественных отношениях. Кент подчеркнул также, что Соединенные Штаты продолжат переговоры как с Евросоюзом, так и с Россией и Белоруссией.
Он отметил, что не намерен рассуждать о гипотетическом «вводе русских войск» в Белоруссию — «наихудшем» сценарии. Дипломат добавил, что замглавы Госдепа ранее заявил о «плохих» последствиях такого шага.
1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его словам, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

«Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров.

Страны Запада, в свою очередь, обеспокоены тем, чтобы Россия не «вторгалась» в Белоруссию и не направляла резерв силовиков на помощь Александру Лукашенко.

«Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил», — заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в России создан специальный резерв правоохранителей, которые отправятся в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля. Он пояснил, что резервная группа создана по просьбе Лукашенко. У России, как рассказал Путин, есть обязательства перед Минском в рамках соглашений Союзного государства и ОДКБ.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства, — отметил глава государства. — Пока экстремистские элементы не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Он также добавил, что возможное участие российских силовиков в стабилизации обстановки в республике никак не отразится на отношениях с белорусами.
В тот же день Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил. Он также подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Москва спасает не столько Белоруссию, поскольку угроза есть и в отношении самой России.
3 сентября белорусский глава вновь заявил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто».
Выборы президента РБ прошли 9 августа, сразу же после закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций. Штабы оппозиционных кандидатов объявили о непризнании результатов выборов — согласно данным ЦИК РБ, победил с 80% голосов Александр Лукашенко, занимающий пост президента республики с 1994 года.
Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО.
В дальнейшем в Белоруссии объявили о начале «всеобщей забастовки» на крупнейших промышленных предприятиях. Правда, эти акции проходили точечно на разных заводах страны. Руководство предприятий заявляло, что забастовки не останавливали производственную деятельность.
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Политика , СНГ , Статьи , США , Джордж Кент , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ЕС , ОБСЕ , Госдеп США , Центризбирком России , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Минск , Москва
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