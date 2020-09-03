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Володин прокомментировал ситуацию с Навальным 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Володин прокомментировал ситуацию с Навальным
Фото: РИА Новости
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.

«Происходящее вокруг ситуации с Навальным всё больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны», — заявил он.

По его словам, ситуация вокруг Навального развивается на пике событий вокруг Белоруссии, с которой у Москвы союзный договор и которая является членом ОДКБ.
Как считает Володин, параллель происходящего с ситуацией 2018 года очевидно.

«Под угрозу поставлена жизнь гражданина России. Необходимо сделать всё, чтобы российская сторона получила доступ ко всем материалам, касающимся дела Навального. Чтобы российские специалисты могли оценить его состояние. Вместо этого — агрессивные политические заявления», — сказал спикер Госдумы.

Он добавил, что отношения между странами должны строиться на принципах взаимного уважения, открытости и отсутствия двойных стандартов.

«Учитывая, что между парламентами России и Германии сложились рабочие отношения, было бы правильно подключить возможности диалога наших стран в парламентском измерении», — заключил Володин.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции назвала Навального жертвой отравления.
Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.
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Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Вячеслав Володин , Госдума
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