Кремль ответил на слова Лукашенко о «фальсификациях» с Навальным 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко пока не прислал доказательств «фальсификации» отравления Алексея Навального властями ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что Лукашенко лишь заявил об этом и пообещал предоставить материалы. Других данных от него у России пока нет.
Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».
Позже Лукашенко заявил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что у него есть запись разговора немецких и польских властей, перехваченного белорусской разведкой.
«Мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ — отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.