Кремль ответил на слова Лукашенко о «фальсификациях» с Навальным 

Песков подчеркнул, что Лукашенко лишь заявил об этом и пообещал предоставить материалы. Других данных от него у России пока нет.

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».

Позже Лукашенко заявил российскому премьеру Михаилу Мишустину , что у него есть запись разговора немецких и польских властей, перехваченного белорусской разведкой.