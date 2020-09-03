По словам главы правительства, Россия «полностью поддерживает» суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Об этом информирует БелТА.

Мишустин уточнил, что в ходе переговоров обсуждались такие темы, как снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике и промышленности.

«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — поделился российский премьер.

Сообщение Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко появились сначала на Общественная служба новостей.