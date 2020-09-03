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Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте 

Вечерняя Москва и ещё 19 50 минут назад
Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин не обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

— Я вас разочарую. Нет, — ответил Мезенцев на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией за первую половину 2020 года. Он выразил надежду, что товарооборот начнет расти, так как ситуация с пандемией улучшается.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Дмитрий Мезенцев , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Минск
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