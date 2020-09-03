Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте 

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— Я вас разочарую. Нет, — ответил Мезенцев на соответствующий вопрос ведущего.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией за первую половину 2020 года. Он выразил надежду, что товарооборот начнет расти, так как ситуация с пандемией улучшается.