Мишустин не обсуждал в Минске вопрос о единой валюте 

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин не обсуждал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос о введении единой валюты Союзного государства на переговорах в Минске. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
— Я вас разочарую. Нет, — ответил Мезенцев на соответствующий вопрос ведущего.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении товарооборота с Белоруссией за первую половину 2020 года. Он выразил надежду, что товарооборот начнет расти, так как ситуация с пандемией улучшается.