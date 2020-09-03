Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального 

«У меня есть две версии. Происходящее выгодно тем силам, которые желают изгнать и отодвинуть Россию из Европы навсегда. Они хотят обвинить Москву во всех смертных грехах, сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» и рассорить Россию с Германией так, чтобы две страны больше никогда не сходились вместе», — сказал немецкий политолог Александр Рар.