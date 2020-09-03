Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального 

«Определенные силы на Западе желают рассорить Россию
и Германию
так, чтобы две страны больше никогда вместе не сходились», — заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар
, комментируя призывы европейских и американских политиков ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным
.
«У меня есть две версии. Происходящее выгодно тем силам, которые желают изгнать и отодвинуть Россию из Европы навсегда. Они хотят обвинить Москву во всех смертных грехах, сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» и рассорить Россию с Германией так, чтобы две страны больше никогда не сходились вместе», — сказал немецкий политолог Александр Рар.
«Для этого у определенных сил на Западе есть масса поводов и масса геополитических интересов. Другой вопрос заключается в том, как они смогли отравить Навального на территории РФ? Но об этом лучше спросить российских следователей», — отметил политолог.
«Вторая версия — у кого-то из влиятельных бизнесменов могла поехать крыша из-за расследований Навального. Думаю, он многим испортил карьеру, и некоторые из них могли многое потерять», — добавил Рар.
«Но в любом случае главное, чтобы врачи из Омска и Берлина провели не отдельные исследования, а общее. Им нужно провести консилиум. Тогда картина произошедшего станет яснее», — считает эксперт.
Он также предложил, что «история с Навальным может иметь такие же последствия, как и история со Скрипалем».
«Коллективный Запад наверняка введет санкции. Правда, не экономические, потому что это вредно и для Запада, а политические. Возможно будут высказаны какие-то запреты и пойдет высылка дипломатов», — прогнозирует политолог.
Собеседник также предположил, что информационный фон вокруг России будет намеренно испорчен, в том числе в преддверии выступления президента Владимира Путина
на Генассамблее ООН
22 сентября.
«В адрес России будет сыпаться много грязи, особенно в прессе. Атмосфера будет портиться. Не думаю, что ситуация дойдет до кардинальных политических изменений, но фон будет испорчен», — заключил Рар.
Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об „отравлении“ Навального „Новичком“.
При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк
заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления „Новичком“. Другой разработчик „Новичка“ Владимир Углев
также усомнился в применении этого вещества против Навального.
Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев
заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.
Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев
заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы „отравлением“ Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это „вещество семейства „Новичок“ — не сказать ничего.
Кроме того, минюст
Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры
по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.
Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации „людей в России“. Глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.