Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина 

Объехав Дальний Восток и юг России , глава правительства Михаил Мишустин , оставив остальные дела, срочно отправляется в Минск . Очевидно, что в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он должен заранее скрупулезно, вплоть до последней запятой, согласовать все документы, которые главы государств подпишут уже в Москве . Как мы помним, Лукашенко и Путин договорились о своем саммите в телефонном разговоре ещё 30 августа. По одной информации, встреча могла бы состояться уже в эти выходные. Но, во всяком случае, она не может стать проходной и должна быть чётко подготовлена. А потому во многом её временные рамки зависят от успеха вояжа Михаила Владимировича.

Никто уже не будет принимать Лукашенко с домашней чесночной колбасой и бульбой, но без чёткого представления о путях дальнейшей, прежде всего, экономической интеграции. Времена постоянных игр, манёвров и демонстрации удивительной беспринципной изворотливости для Батьки явно канули в лету.

За последние недели это уже второй визит российского премьера в Белоруссию. И после первого такого контакта на высшем уровне, как утверждали злые языки, у белорусского Батьки случился гипертонический криз. Особенно опасный на фоне его тяжелого диабета. Но, видимо, разговор был острый и без обиняков. Однако с того дня позиции Лукашенко ещё более ослабли под напором непрекращающихся протестов и непризнания итогов президентских выборов на Западе, к которому Батька в последнее время так показным образом апеллировал.

А после введения дополнительных санкций против республиканского руководства ничего уже не остаётся и от его потуг на настоящую многовекторность. Одно дело приезжать для переговоров с российским коллегой, когда не только идея всеобщей забастовки провалилась, но и сами протесты сошли на нет. Другое — лететь в Москву под возглас многотысячной толпы: «Уходи!». Но, видимо, Батьке не дают тянуть время.

Да, Лукашенко не был бы самим собой, если в, казалось, безнадежной ситуации не искал хотя бы минимальную область для манёвра. Он осознает, что Запад также опасается переусердствовать с санкциями, не желая всё теснее его подталкивать в российские объятья. Но реальные гарантии безопасности для всей семьи, а заодно и процедуры постепенного ухода, а не беспорядочного бегства при сохранении собственного лица могут дать только в Москве.

Нам же стоит отметить, что в роли специального посланника президента России выступил не Сергей Лавров , не Дмитрий Козак , на которого как раз и возложена белорусская проблема в администрации президента (АП), а именно новый премьер-министр. Это не только свидетельство большого доверия президента. Мишустин — это как бы личный проект Владимира Путина , который его выбрал на роль главы правительства, вопреки подработанным кандидатурам АП. И, видимо, Путину важно, чтобы его протеже выглядел бы всё более эффективным и результативным управленцем.

А важность белорусской миссии премьера вообще трудно переоценить. Ведь речь идёт не только о сохранении соседней страны в орбите российского влияния, но и о долго ожидаемом качественном прорыве в деле превращения идеи союзного государства с наднациональными органами управления, едиными правилами построения экономики и, быть может, единой валютой из застарелой утопии в реальность. Триумфом Мишустина могло бы стать его возвращение в Москву в кампании с Лукашенко. Но, видимо, такая «доставка» Лукашенко, словно капитулянта, вызвала бы слишком большие кривотолки.