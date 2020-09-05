«Протесты в Белоруссии координируются из Украины»

Дмитрий Полянский также обратил внимание, что агрессивные действия в ходе протестов могут провоцировать группы из Украины.

СБ ООН должен обсуждать не внутреннюю ситуацию в Белоруссии, а иностранное вмешательство в ее дела с целью смены власти. С таким заявлением выступил в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа".

"Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, раз уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Белоруссии, в первую очередь ее западных и южных соседей, с четкой целью смены режима", — сказал он.

"Мы призываем всех прекратить любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии, — заключил дипломат. — Только сами белорусы могут решить свои проблемы через мирный и конструктивный диалог".

Полянский также обратил внимание, что агрессивные действия в ходе протестов могут провоцироваться группами из Украины.

"Поскольку украинская делегация также принимает участие в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечен ряд местных националистических и неонацистских группировок", — сказал он.

Полянский считает, что ситуация в Белоруссии не отличается от протестов во Франции, Германии и США, однако из-за них встреча Совета Безопасности ООН не созывалась.

"Ситуация [в Белоруссии] ничем не отличается от того, что мы видим во многих других частях света — во Франции с "желтыми жилетами", в Берлине, где протестующие недавно попытались ворваться в Рейхстаг, или в государстве — нашей принимающей стороне — США, где происходят ожесточенные протесты движения "Жизни темнокожих важны". Но во всех этих случаях мы не заметили стремления организовать встречи Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" и предоставить площадку лидерам протестующих, — указал дипломат. — Зачем тогда мы делаем это сейчас? Какая логика у организаторов встречи?".

"В таком случае следующая наша встреча будет посвящена полицейской жестокости в США, и в ней также примут участие представители гражданского сообщества? Я помню, что брат Джорджа Флойда в июле заявлял о необходимости обратиться к ООН", — добавил Полянский.

Формат заседания

Заседание по ситуации в Белоруссии проходит по "формуле Арриа", то есть носит неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

Любой член Совета Безопасности может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены совета при желании могут отказаться от участия во встрече.

Обсуждение ситуации в Белоруссии проводится по инициативе Эстонии, которая является непостоянным членом Совета в 2020-2021 годах. Эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу выступает в качестве председателя заседания.