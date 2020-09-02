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Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России 

Lenta.ru 40 минут назад
Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом РФ
Фото: РИА Новости
Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался связаться с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщила одна из руководителей КС и новой политической партии «Вместе» Мария Колесникова в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

«Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы нашу позицию объяснить», — сказала она.

По словам Колесниковой, попытки связаться с Мезенцевым предпринимались по электронной почте. В посольстве ей сообщили, что обращения дошли и ответ скоро будет.
31 августа стало известно, что Колесникова вместе с членами штаба экс-участника президентских выборов, банкира Виктора Бабарико создает новую политическую партию «Вместе». Координационный совет оппозиции продолжит работу совместно с ней.
По факту создания совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.
С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.
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Комментарии 1
Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Дмитрий Мезенцев , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико
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