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Кремль отреагировал на заражение Берлускони коронавирусом 

Общественная служба новостей и ещё 22 45 минут назад
Москва захотела помочь Берлускони
Фото: Reuters
Заразившемуся коронавирусом бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони при необходимости будет оказана медицинская помощь из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что о заражении Берлускони сообщил его врач Альберто Дзангрилло.

«Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, что Путин и Берлускони являются друзьями, несмотря на отставку премьера Италии в 2011 году.
Общественная служба новостей ранее сообщала, что 83-летний политик продолжит находиться в своей резиденции недалеко от Милана. Напомним, что Берлускони четырежды был председателем Совета министров Италии, а с лета 2019 года занимает пост депутата Европарламента.
Сообщение Кремль отреагировал на заражение Берлускони коронавирусом появились сначала на Общественная служба новостей.
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Политика , Другое , Дмитрий Песков , Альберто Дзангрилло , Сильвио Берлускони , Европарламент , РИА Новости , Италия
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