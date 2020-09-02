Москва захотела помочь Берлускони

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Напомним, что о заражении Берлускони сообщил его врач Альберто Дзангрилло

«Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, что Путин и Берлускони являются друзьями, несмотря на отставку премьера Италии в 2011 году.

Общественная служба новостей ранее сообщала, что 83-летний политик продолжит находиться в своей резиденции недалеко от Милана. Напомним, что Берлускони четырежды был председателем Совета министров Италии, а с лета 2019 года занимает пост депутата Европарламента

Сообщение Кремль отреагировал на заражение Берлускони коронавирусом появились сначала на Общественная служба новостей.