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Захарова назвала заявления Берлина по Навальному информационной кампанией против России 

ТАСС 41 минуту назад
Захарова объяснила заявления Берлина по Навальному
Фото: ТАСС
Заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Алексеем Навальным являются очередной информационной кампанией, направленной против России. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Все это превращается в очередную информационную кампанию [против РФ]", — сказала она.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен.

"Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего", — рассказала Захарова.

Ранее Нечаев был приглашен на разговор в МИД Германии, где ему выразили позицию Берлина по делу Навального.
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