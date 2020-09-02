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Путин поручил помочь в поиске пропавших без вести 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Путин поручил помочь в поиске пропавших без вести
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать единую федеральную базу, которая будет доступна добровольческим организациям, занимающимся поиском пропавших без вести людей. Об этом говорится в опубликованном перечни поручений главы государства на сайте Общественной палаты (ОП) России.
Новая база будет включать в себя информацию о находящихся в медицинских организациях пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также находящихся в медицинских организациях детях. Кроме того, для оперативного осуществления поисково-спасательных работ в природных условиях президент поручил правительству при участии заинтересованных организаций разработать меры, направленные на повышение точности определения местоположения оборудования абонентов в сетях мобильной связи. Отмечается, что совместно с Госдумой и ОП правительство должно будет обеспечить доработку соответствующего законопроекта.
Путин также поручил подготовить предложения по разработке механизма целевого финансирования оказания медицинской помощи детям, «страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями за счет дополнительных средств, поступающих в бюджет в связи с повышением НДФЛ для лиц, чьи доходы превышают пять миллионов рублей».
На сайте ОП также сообщается, что по итогам встречи общественников с главой государства правительству совместно с Общественной палатой было дано поручение представить предложения по формированию и ведению единого реестра социально ориентированных и иных НКО, имеющих право на получение дополнительной государственной поддержки.
Встреча президента с членами Общественной палаты России прошла 25 июня. В ходе мероприятия поднимались вопросы поддержки некоммерческого сектора в условиях пандемии, продвижения гражданских инициатив в различных сферах общественной жизни.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Общественная палата России , Госдума
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