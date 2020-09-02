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Глава СВР прокомментировал ситуацию в Белоруссии 

RT на русском и ещё 2 26 минут назад
Глава СВР прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР внимательно следит за происходящим в Белоруссии и за тем, что происходит со стороны Запада.
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, СВР «внимательно следит за развитием ситуации» и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.

«Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны — какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО
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