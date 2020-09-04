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Глава МИД Чехии заявил, что ситуация с Навальным ставит под угрозу консультации с Россией 

ТАСС и ещё 4 29 минут назад
Отношения РФ со страной Европы оказались под угрозой
Фото: ТАСС
Ситуация с Алексеем Навальным негативно отражается на подготовке консультаций между Чехией и Россией, которые стороны намерены провести в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Об этом заявил в четверг вечером пражскому сетевому изданию Denik N чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек.

"Несмотря на то, что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального [Чехия] будет решать в рамках Евросоюза, речь идет о столь серьезной новости, что она угрожает готовящимся консультациям", — отметил он.

На подготовке консультаций, целью которых является разморозить чешско-российские отношения, негативно отразилась и ситуация в Белоруссии. В связи с происходящими там событиями их начало, по словам министра, было отложено.
Чешское правительство полтора месяца назад назначило уполномоченным на консультациях с РФ руководителя международного департамента администрации президента республики Рудольфа Йиндрака. Российскую делегацию должен возглавить первый замеситель министра иностранных дел Владимир Титов.
Чехия, как заявил 10 июля Петржичек, заинтересована в обсуждении на консультациях максимально возможного количества тем, представляющих интерес для Москвы и Праги. Предлагается затронуть не только отдельные проблемы во взаимоотношениях, такие как спор о памятнике Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был демонтирован 3 апреля текущего года муниципальными властями района Прага-6. Чешская сторона, по его словам, стремится достичь урегулирования отношений с РФ в политической плоскости.

Позиция РФ

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает готовность к проведению консультаций с Чехией по актуальным вопросам повестки дня российско-чешских отношений на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, однако из-за пандемии их сроки пока не определены. Как указала Захарова, МИД РФ призывает "чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных" обеих стран.
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Политика , В мире , Массовые беспорядки , Владимир Титов , Алексей Навальный , Мария Захарова , Томаш Петржичек , Иван Конев , МИД , ЕС , Чехия
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