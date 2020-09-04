Отношения РФ со страной Европы оказались под угрозой

"Несмотря на то, что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального [Чехия] будет решать в рамках Евросоюза, речь идет о столь серьезной новости, что она угрожает готовящимся консультациям", — отметил он.