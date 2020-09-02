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В Кремль не поступала информация, что Навального отравили веществом из группы «Новичок» 

ТАСС 1 час назад
В Кремле высказались о выводах ФРГ по Навальному
Фото: ТАСС
Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, до нас такая информация не доводилась", — сказал он, отвечая на вопрос, в курсе ли этих выводов Кремль.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".
Как сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, по инициативе клиники Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов блогера, в которых и были обнаружены те самые "не вызывающие сомнений доказательства" присутствия вещества из группы "Новичок". Зайберт отметил, что канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров и согласовала "ряд шагов" в свете новых данных. Он также заявил, что МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследований, и что Германия сообщит ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных в ситуации вокруг Навального.
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