В ООН дали совет Поклонской

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В ООН подтвердили обмен письмами с Поклонской о прекращении Киевом доступа к воде в Крыму 

ТАСС 19 минут назад
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предложило заместителю главы комитета Госдумы по международным делам Наталье Поклонской направить сведения о прекращении Киевом доступа к воде в Крыму непосредственно в миссию ООН по правам человека на Украине. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры УВКПЧ Марта Хуртадо.
Вода для Крыма: как Поклонская давит на Киев через ООН
Она подтвердила получение верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет письма Натальи Поклонской, в котором "выражена обеспокоенность относительно доступа к воде".

"Ввиду отсутствия у УВКПЧ доступа на Крымский полуостров, директор УВКПЧ по полевым операциям и техническому сотрудничеству ответила г-же Поклонской, попросив ее предоставить соответствующую информацию непосредственно в нашу мониторинговую миссию по правам человека на Украине", — пояснила Хуртадо.

Официальный представитель при этом оставила без ответа уточняющий вопрос корреспондента ТАСС о том, что УВКПЧ "могло бы сделать, чтобы помочь людям в Крыму получать воду". В то же время Хуртадо сочла нужным напомнить, что позиция УВКПЧ по статусу Крыма "основывается на резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН по территориальной целостности Украины", а также резолюциях 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 о правах человека "в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".
Как сообщила во вторник в своем Telegram-канале заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, представляющая Республику Крым в нижней палате российского парламента, она соберет для ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым. Парламентарий отметила, что подготовила запрос к главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с ООН накануне юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.
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Комментарии 52
Политика , Видео , Мишель Бачелет , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , Генассамблея ООН , Комитет госдумы по международным делам , Управление ООН по правам человека , ООН , Госдума , ИТАР-ТАСС , Киев , Республика Крым
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