Путин дал обещание врио главы Севастополя 

Президент России Владимир Путин поручит правительству страны рассмотреть возможность выделения более 7 млрд рублей на капитальный ремонт системы водоснабжения Севастополя . К такому решению национальный лидер пришел по итогам беседы с временно исполняющим обязанности главы региона Михаилом Развожаевым, говорится на сайте Кремля.

Врио главы Севастополя обозначил перед президентом две проблемы: общая нехватка воды в регионе и изношенность сетей водоснабжения. Для решение первой Развожаев предложил реализовать проект, «задуманный еще в советское время»: переброску части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь. Для этого, по словам врио главы региона, необходимо построить ковшевой водозабор, что обойдется 3 миллиарда 800 миллионов рублей.

На капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые в настоящее время «теряют» значительную часть воды в результате неэффективного водоотведения, севастопольским властям понадобится немногим меньше денег — около 3 миллиардов 600 миллионов рублей.

Путин, выслушав Развожаева, подчеркнул, что врио главы Севастополя поднял очень важный вопрос из разряда «фундаментальных».

«Я соответствующее поручение Правительству оформлю, а Вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что названный объем финансирования нужно «выверить», а потом «начинать работу».