Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу 

Lenta.ru и ещё 12 5 часов назад
Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу
Фото: Lenta.ru
Белорусский оппозиционер Павел Латушко выехал за пределы республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале.
На данный момент член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции находится в Польше, сообщил источник агентства. По его данным, Латушко уехал минувшей ночью.
Латушко подтвердил информацию о своем местонахождении, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что об эмиграции речь не идет.
Оппозиционер также рассказал «Интерфаксу», что планирует побывать не только в Польше, но и в Литве, однако со бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской он встречаться пока не планирует.
«В Вильнюсе запланирован ряд встреч в министерстве иностранных дел, а также в парламенте. Планирую также встретиться с депутатами Европарламента от Польши и Литвы. Встреча со Светланой Тихановской пока не планировалась», — сообщил Латушко. «После того как закончится форум и я проведу запланированные встречи, вернусь в Минск», — добавил он.
По факту создания КС оппозиции Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Член президиума КС Мария Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Германия обсудит санкции против России из-за следов «Новичка» у Навального Путин пообещал дать воду в Крым Путин пообещал дать воду в Крым В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок» В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок»
Комментарии
Политика , В мире , Прибалтика , СНГ , Светлана Тихановская , Павел Латушко , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , МИД , Европарламент , РИА Новости , Интерфакс , Литва , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение