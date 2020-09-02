«Путин всегда хранит в своем сердце память о Беслане»

В результате захвата террористами школы №1 в 2004 году погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этом году не примет участие в мероприятиях в память о трагедии в Беслане.

«У президента не предусмотрено участие в каких-то мемориальных мероприятиях по Беслану», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, «память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина».

Трагедия в Беслане произошла в 2004 году. В результате захвата террористами школы №1 погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.