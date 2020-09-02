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Песков: Путин всегда хранит в своем сердце память о Беслане 

ТК «Звезда» 27 минут назад
«Путин всегда хранит в своем сердце память о Беслане»
Фото: РИА Новости
В результате захвата террористами школы №1 в 2004 году погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этом году не примет участие в мероприятиях в память о трагедии в Беслане.

«У президента не предусмотрено участие в каких-то мемориальных мероприятиях по Беслану», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, «память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина».
Трагедия в Беслане произошла в 2004 году. В результате захвата террористами школы №1 погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Беслан
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