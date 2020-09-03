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Песков прокомментировал задержания российских журналистов в Белоруссии 

Вечерняя Москва и ещё 11 27 минут назад
Песков прокомментировал задержания журналистов в Минске
Фото: Вечерняя Москва
Журналистам никто не должен мешать выполнять их работу. Так пресс-секретарь президента России Владимир Путин прокомментировал задержания сотрудников российских СМИ в Белоруссии.
Во вторник, 1 сентября, в Минске были задержаны восемь работников прессы из разных изданий РФ. Некоторых милиция отпустила буквально через час после проверки документов, а других оставила в отделении на ночь, обвинив в нарушении порядка проведения массового мероприятия.

— Мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, и никто не должен мешать, — приводит РИА Новости заявление представителя Кремля.

Он уточнил, что журналистам следует строго соблюдать законы той страны, где они работают, и иметь аккредитацию.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах
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Комментарии
Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Центризбирком России , РИА Новости
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