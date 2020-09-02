Лавров назвал Белоруссию стратегическим союзником России 

Министр еще раз подчеркнул, что РФ считает выборы в Белоруссии состоявшимися и надеется на стабилизацию ситуации через диалог.

Он также отметил, что Москву беспокоит ситуация в Белоруссии, и назвал Минск стратегическим союзником России. Лавров отметил, что Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, она происходит не без активного вмешательства извне. Россия осуждает давление ряда зарубежных стран на руководство республики.

Лавров отметил, что ЕС НАТО делают деструктивные заявления по поводу ситуации в Белоруссии. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании положения извне, в том числе со стороны ОБСЕ . При этом РФ надеется, что ситуация в Белоруссии будет урегулирована в рамках закона без внешнего вмешательства.

Министр еще раз подчеркнул, что РФ считает выборы в Белоруссии состоявшимися и надеется на стабилизацию ситуации через диалог, в том числе по конституционной реформе.

До переговоров в широком формате главы МИД провели беседу тет-а-тет, которая продлилась около получаса. Владимир Макей поблагодарил российского коллегу за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в республике, которая помогает избежать открытого вмешательства извне. Он подчеркнул, что Белоруссия смогла не допустить в стране повторения украинского сценария цветной революции. По его словам, Минск нацелен на открытый диалог с нашей страной и заинтересован в обмене мнениями по всем актуальным вопросам.