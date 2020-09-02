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Лавров назвал Белоруссию стратегическим союзником России 

ТК «Звезда» и ещё 2 41 минуту назад
Лавров назвал Белоруссию стратегическим союзником России
Фото: МИД РФ, РИА Новости
Министр еще раз подчеркнул, что РФ считает выборы в Белоруссии состоявшимися и надеется на стабилизацию ситуации через диалог.
В Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Открывая встречу, Лавров заявил, что Москва и Минск находятся в постоянном контакте на уровне глав правительств.
Он также отметил, что Москву беспокоит ситуация в Белоруссии, и назвал Минск стратегическим союзником России. Лавров отметил, что Белоруссия впервые столкнулась с угрозой дестабилизации, она происходит не без активного вмешательства извне. Россия осуждает давление ряда зарубежных стран на руководство республики.
Лавров отметил, что ЕС и НАТО делают деструктивные заявления по поводу ситуации в Белоруссии. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва считает сомнительной идею о посредничестве в урегулировании положения извне, в том числе со стороны ОБСЕ. При этом РФ надеется, что ситуация в Белоруссии будет урегулирована в рамках закона без внешнего вмешательства.
Министр еще раз подчеркнул, что РФ считает выборы в Белоруссии состоявшимися и надеется на стабилизацию ситуации через диалог, в том числе по конституционной реформе.
До переговоров в широком формате главы МИД провели беседу тет-а-тет, которая продлилась около получаса. Владимир Макей поблагодарил российского коллегу за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в республике, которая помогает избежать открытого вмешательства извне. Он подчеркнул, что Белоруссия смогла не допустить в стране повторения украинского сценария цветной революции. По его словам, Минск нацелен на открытый диалог с нашей страной и заинтересован в обмене мнениями по всем актуальным вопросам.
Уже завтра союзное государство посетит российский премьер-министр Михаил Мишустин. А в ближайшие две недели ожидается визит в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Комментарии
Политика , Владимир Макей , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ОБСЕ , НАТО , Москва
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