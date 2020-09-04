Анонсировано публичное выступление Путина в Москве 

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 августа, выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в Москве Дня города. Публичное выступление российского лидера анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, это очень важный день — День города Москвы», — сказал он.
Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, в этом году — 5 и 6 сентября. Однако в текущем сентябре из-за пандемии коронавируса масштабные гулянья проводиться не будут. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.