Анонсировано публичное выступление Путина в Москве 

«Конечно, это очень важный день — День города Москвы», — сказал он.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, в этом году — 5 и 6 сентября. Однако в текущем сентябре из-за пандемии коронавируса масштабные гулянья проводиться не будут. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.