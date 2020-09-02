А. Резцова: «Отношусь к Лукашенко с уважением. Он держал страну в тонусе» 

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о ситуации в Белоруссии , где не прекращаются протесты после переизбрания Александра Лукашенко президентом.

«Я отношусь к Лукашенко с уважением! А как там все закончится… Это все политика, может повернуться и вправо, и влево. Я не лезу в это все, но как политика Лукашенко уважаю! Я бы не хотела, чтобы он уходил. Ситуации были сложные, и даже сложнее, чем сейчас, но Лукашенко держал страну в тонусе. Полагаю, переворот будет. Чтобы еще не произошла вспышка, мое мнение, нужно, чтобы Лукашенко остался на срок президенства! Но повторюсь, это чисто мое мнение, я никому его не навязываю», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.