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А. Резцова: «Отношусь к Лукашенко с уважением. Он держал страну в тонусе» 

Sport24 31 минуту назад
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о ситуации в Белоруссии, где не прекращаются протесты после переизбрания Александра Лукашенко президентом.
«Я отношусь к Лукашенко с уважением! А как там все закончится… Это все политика, может повернуться и вправо, и влево. Я не лезу в это все, но как политика Лукашенко уважаю! Я бы не хотела, чтобы он уходил. Ситуации были сложные, и даже сложнее, чем сейчас, но Лукашенко держал страну в тонусе. Полагаю, переворот будет. Чтобы еще не произошла вспышка, мое мнение, нужно, чтобы Лукашенко остался на срок президенства! Но повторюсь, это чисто мое мнение, я никому его не навязываю», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
Протесты вспыхнули 9 августа из-за недовольства людей очередной победой действующего главы государства Александра Лукашенко. Он набрал 80% голосов, а его основной оппонент на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Многие жители страны остались недовольны результатами выборов, посчитав их сфальсифицированными.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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