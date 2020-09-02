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Песков прокомментировал заявления Лукашенко о внешней угрозе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 58 минут назад
Песков о заявлении Лукашенко: он такое не согласовывает
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко не согласовывает с российским лидером Владимиром Путиным заявления о внешней угрозе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости», — сказал Песков в ответ на вопрос, согласовывал ли Лукашенко свое заявление о возможном задействовании совместной группировки сил с Путиным, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что любая внешняя угроза для члена ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) составляет собой внешнюю угрозу для всей организации», — пояснил представитель Кремля.
Также Песков уточнил, что вопрос о перспективах размещения в Белоруссии российской военной базы не стоит на повестке дня.
Он напомнил, что страны связывают двусторонние отношения в разных областях.

«Так у нас Союзное государство, мы вместе состоим в ОДКБ, у нас обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях, поэтому контакты регулярные ежедневные осуществляются в самых разных сферах», — подчеркнул Песков.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одного российского военного нет на территории республики, но если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку войск.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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