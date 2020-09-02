Песков о заявлении Лукашенко: он такое не согласовывает

«Он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости», — сказал Песков в ответ на вопрос, согласовывал ли Лукашенко свое заявление о возможном задействовании совместной группировки сил с Путиным, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что любая внешняя угроза для члена ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) составляет собой внешнюю угрозу для всей организации», — пояснил представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что вопрос о перспективах размещения в Белоруссии российской военной базы не стоит на повестке дня.

Он напомнил, что страны связывают двусторонние отношения в разных областях.

«Так у нас Союзное государство, мы вместе состоим в ОДКБ, у нас обширнейшие двусторонние отношения в самых различных областях, поэтому контакты регулярные ежедневные осуществляются в самых разных сферах», — подчеркнул Песков.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одного российского военного нет на территории республики, но если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку войск.