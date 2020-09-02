Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии 

Lenta.ru 20 минут назад
Вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста кремлевского пула. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 сентября.
Разговоры вокруг возможности размещения в Белоруссии российской военной базы ведутся не первый год, однако Минск неоднократно заявлял о нецелесообразности этого. Так, в декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «обычным фейком» информацию о якобы намерении российского руководства открыть новую базу в районе Бобруйска.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Партнер Фургала признался в организации убийств Партнер Фургала признался в организации убийств Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем
Политика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
02:32
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
00:57
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
Происшествия
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
01:02
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
Наука и техника
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
07:09
Патриарх Кирилл поведал о смерти и попал на видео
Общество
«Х**во»: любовница Энди Картрайта прервала молчание
00:47
«Х**во»: любовница Энди Картрайта прервала молчание
Происшествия
Российских школьников могут вернуть домой
00:15
Российских школьников могут вернуть домой
Общество
Медведев ответил Японии насчет Курил
00:58
Медведев ответил Японии насчет Курил
Политика
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко
00:15
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение