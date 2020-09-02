Анонсирована встреча Путина и Лукашенко

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Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время 

Газета.Ru 1 час назад
Глава России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в ближайшее время в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Лукашенко назвал Путина "хорошим другом"
По его словам, встреча двух президентов состоится в ближайшие пару недель.

«Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», — отметил министр.

Также Лавров анонсировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск.
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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