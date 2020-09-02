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Медведев назвал виновного в ухудшении российско-американских отношений 

РИА Новости 20 минут назад
Отношения России и США строятся весьма непросто, они деградировали, и вины РФ в этом нет, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Эти отношения, к сожалению, строятся весьма и весьма непросто, развиваются весьма и весьма непросто. Более того, в значительной степени деградировали вообще по отношению к даже некоторым прежним периодам. Мы считаем, что в этом, к сожалению, их вина, и в этом нет нашей вины", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".

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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , США
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