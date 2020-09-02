"Эти отношения, к сожалению, строятся весьма и весьма непросто, развиваются весьма и весьма непросто. Более того, в значительной степени деградировали вообще по отношению к даже некоторым прежним периодам. Мы считаем, что в этом, к сожалению, их вина, и в этом нет нашей вины", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".