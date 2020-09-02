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Медведев рассказал о своем понимании патриотизма 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Медведев описал свое понимание патриотизма
Фото: РИА Новости
Патриотизм — это чувство любви к Родине, а о любви говорят негромким голосом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Для меня, как и для абсолютного большинства людей на земле, в нашей стране, патриотизм — это прежде всего любовь к Родине, любовь к той земле, которая тебя воспитала, которая дала тебе образование, любовь к родным местам. Но это общие слова, а на самом деле для каждого из нас, наверное, патриотизм прежде всего связан с тем, как ты рос, как ты развивался, где ты жил — первые впечатления у человека связаны с родной землей", — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".

Он добавил, что ощущение патриотизма у всех разное. "Именно поэтому, когда говорят о патриотическом воспитании, здесь не может быть никаких шаблонов. Не может быть никакой формальности… Но когда мы говорим о патриотизме, мне кажется, это должно быть что-то внутреннее, такое потаенное, которым даже не всегда уместно делиться, поскольку это чувство особого отношения к своей стране, чувство любви, а о любви говорят негромким обычно голосом, и говорят очень аккуратно. Мне кажется, и к патриотизму это имеет в полной мере отношение", — отметил Медведев.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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