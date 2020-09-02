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Медведев назвал самое красивое место в России 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Медведев назвал самое красивое место в России
Фото: РИА Новости
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает Сахалин одним из самых красивых мест в России и в мире и по-доброму позавидовал участникам Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020", который проходит на острове.

"Завидую вам, что вы сейчас находитесь в таком чудесном месте. Я сам там много раз бывал и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и на Курилах, в разных местах. Но все равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты", — сказал Медведев, приветствуя онлайн участников слета.

Он уточнил у участников слёта, хорошая ли погода на Сахалине, и отметил, что это очень красивое место, но "погода, конечно, имеет очень большое значение, поскольку все красоты Дальнего Востока и Сахалина, конечно, лучше смотрятся, когда погода этому благоприятствует".
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Политика , Погода , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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