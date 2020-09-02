Медведев назвал самое красивое место в России 

"Завидую вам, что вы сейчас находитесь в таком чудесном месте. Я сам там много раз бывал и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и на Курилах, в разных местах. Но все равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты", — сказал Медведев, приветствуя онлайн участников слета.