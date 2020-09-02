Медведев рассказал о развитии Дальнего Востока 

Основная проблема дальневосточных территорий страны в малой численности населения, но государство будет делать все, чтобы жизнь в регионе была комфортабельной для тех, кто связал себя с этой землей, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе общения с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".

Есть такая точка зрения, согласился он, что власти мало внимания уделяют Дальнему Востоку, что необходимые деньги не выделяются. "Наверно, у каждого человека могут быть свои ощущения, но это не так на самом деле", — возразил замглавы Совбеза.

Медведев вспомнил свои впечатления от первого визита в регион в 2000 году в качестве государственного должностного лица: все выглядело кисло и приходило в запустение. "С тех пор прошло уже 20 лет, и, на мой взгляд, сделано за последние годы было весьма и весьма немало", — сказал он. Однако территория настолько разнообразна, что все проблемы за такой период решить невозможно. Там, где есть высокая концентрация людей, какие-то процессы идут быстрее, отметил зампред Совета безопасности.

— Основная проблема Дальнего Востока, на мой взгляд, как раз сейчас в том, что дальневосточников мало, и мы стараемся всячески поощрять переезд людей из Центральной части России на Дальний Восток, — заявил Дмитрий Медведев.

О государственной политике в отношении Дальнего Востока говорит хотя бы тот факт, что для этих территорий сегодня существует отдельное министерство, работает специальный фонд развития. "Все инструменты есть. Чего не хватает? Не хватает, как обычно в государстве, денег", — признал он. Далеко не всегда на программы получается быстро собрать средства. Однако, уверен замглавы Совбеза, определенные и весьма неплохие результаты есть: "Целый ряд тех задач, которые не решались на протяжении десятилетий, все-таки сейчас начали решаться".