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Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 52 минуты назад
Аксенов готов к «фантастическим» предложениям по водоснабжению
Фото: РИА Новости
Власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе и близлежащий районов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве.
По его словам, Крым должен выйти из этой ситуации с честью. Он добавил, что нужно быть готовым к худшему раскладу, чтобы преодолеть все, что будет сверх, передает РИА «Новости».

«Предложить меры, вплоть до самых фантастических по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты», — сказал Аксенов.

Кроме того, он уточнил, что сейчас решается вопрос бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.
Вместе с тем Аксенов заявил, что в Крыму создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.

«С учетом того, что у нас действительно напряженная ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница», — сказал он, поручив обеспечить обратную связь с населением из-за ограничений подачи воды.

При этом возможность переброски воды из Краснодарского края для покрытия дефицита воды в республике Аксенов поставил под сомнение.

«Практически такая же, как у нас, ситуация в Ростове и Краснодарском крае. Поэтому с точки зрения забора воды с Краснодарского края большой вопрос, есть ли такая возможность. Даже если бы в теории стоял вопрос, откуда возможно перебросить, то тоже все под большим сомнением», — сказал он.

Глава республики подчеркнул, что Крым в своей истории уже справлялся с ситуациями дефицита воды из-за обмелевших водохранилищ.
Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.
В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.
В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.
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Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Министерство обороны , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь
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