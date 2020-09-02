Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН 

RT на русском и ещё 2 59 минут назад
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН
Фото: РИА Новости
В Кремле подтвердили, что готовится видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, председательствующая сторона на ГА ООН с учётом эпидемиологической ситуации в мире предложила, чтобы главы государств «выступили посредством записи своих выступлений».
Песков отметил, что Россия также получила такое приглашение.

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, Генассамблея ООН разослала список выступающих, согласно которому выступление Путина запланировано на 22 сентября.
14 августа сообщалось, что Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
RT на русском: последние новости
В МИД Нидерландов призвали к диалогу с оппозицией в Белоруссии В МИД Нидерландов призвали к диалогу с оппозицией в Белоруссии В ООН запросили дополнительные данные о водоснабжении Крыма В ООН запросили дополнительные данные о водоснабжении Крыма Лавров и Макей начали переговоры Лавров и Макей начали переговоры
Политика , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
Путин снова бросил ручку
Путин снова бросил ручку
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
02:32
Опубликовано видео учений мотострелков в Приморье
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
00:57
Появилось видео пожара в жилом доме в Махачкале
Происшествия
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
01:02
Появилось видео с орбитальным кораблем Илона Маска
Наука и техника
«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками
00:48
«Это будет резня»: Лукашенко припугнул народ урками
В мире
«В смерти дочери виноват только я»
01:09
«В смерти дочери виноват только я»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение