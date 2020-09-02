В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН 

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По его словам, председательствующая сторона на ГА ООН с учётом эпидемиологической ситуации в мире предложила, чтобы главы государств «выступили посредством записи своих выступлений».

Песков отметил, что Россия также получила такое приглашение.

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, Генассамблея ООН разослала список выступающих, согласно которому выступление Путина запланировано на 22 сентября.

14 августа сообщалось, что Путин предложил созвать онлайн-саммит для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.