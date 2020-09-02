Жириновский сделал прививку от коронавируса 

Жириновский стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что вакцинация происходит в два шага. В связи с этим вторую часть вакцины политик получит через три недели, в конце сентября. После этого врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья

Ранее лидер ЛДПР неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.