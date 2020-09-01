Кадыров назначил дочь в правительство

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Кадыров:

«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю её с очередным важным событием в жизни!»

Комментируя назначение дочери на должность, Кадыров отметил, что это было «твёрдым взвешенным решением». У Кадыровой есть «богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры».

Глава Чечни пояснил, что его дочь несколько лет успешно возглавляла известный во многих странах модный дом Firdaws.

Кадыров:

«Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины».

Кроме того, как отмечает глава Чечни, Кадырова внесла большой вклад в дело развития филармонии республики. Она «всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады».

В марте Кадырова была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за вклад в развитие национальной культуры и искусства.

В последнее время она глубоко изучала сферу культуры, «активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении».

Кадыров:

«Решение о её назначении принято, учитывая все перечисленные факторы, а также исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ».

Глава Чечни выразил уверенность в том, что Кадырова понимает, что «без культуры нет нации». Эти слова принадлежат её деду Ахмату-Хаджи Кадырову — первому президенту Чечни.

Кадыров:

«Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьёзностью и ответственностью подойдёт к выполнению новых обязанностей. Убеждён, что Айшат справится с поставленными задачами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» Кадыровой была вручена 10 марта 2020 г.