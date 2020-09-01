Кадыров назначил дочь в правительство

Первым замминистра культуры Чечни
назначена Айшат Кадырова
, написал 1 сентября глава региона Рамзан Кадыров
в своём телеграм-канале.
Кадыров:
«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю её с очередным важным событием в жизни!»
Комментируя назначение дочери на должность, Кадыров отметил, что это было «твёрдым взвешенным решением». У Кадыровой есть «богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры».
Глава Чечни пояснил, что его дочь несколько лет успешно возглавляла известный во многих странах модный дом Firdaws.
Кадыров:
«Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины».
Кроме того, как отмечает глава Чечни, Кадырова внесла большой вклад в дело развития филармонии республики. Она «всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады».
В марте Кадырова была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за вклад в развитие национальной культуры и искусства.
В последнее время она глубоко изучала сферу культуры, «активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении».
Кадыров:
«Решение о её назначении принято, учитывая все перечисленные факторы, а также исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ».
Глава Чечни выразил уверенность в том, что Кадырова понимает, что «без культуры нет нации». Эти слова принадлежат её деду Ахмату-Хаджи Кадырову — первому президенту Чечни.
Кадыров:
«Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьёзностью и ответственностью подойдёт к выполнению новых обязанностей. Убеждён, что Айшат справится с поставленными задачами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» Кадыровой была вручена 10 марта 2020 г.
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