Путин поприветствовал участников фестиваля «Дорога на Ялту»

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", финал которого проходит 1 сентября в Крыму . Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что этот интересный творческий проект обретает традиции, и в нынешнем году, объявленном в России Годом памяти и славы, он объединил своей благородной миссией ярких, талантливых молодых артистов из разных стран, которые на своих родных языках исполнят замечательные песни, посвященные Великой Отечественной войне. Написанные много лет назад, они и сегодня трогают наши сердца, имеют особую историческую, культурную, духовную ценность", — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что фестиваль и гала-концерт станут для его участников и гостей настоящим праздником и оставят добрые и незабываемые впечатления.

Финал фестиваля должен был пройти 1-2 мая, но из-за пандемии и закрытия границ его пришлось перенести на 1 сентября. Полуфинал состоялся 8 мая в формате онлайн в эфире телеканала "Россия К".