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Посол России вызван в МИД Дании 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Посол России вызван в МИД Дании
Фото: ТАСС
МИД Дании вызвал посла России после того, как российский истребитель Су-27 был поднят на перехват четырех иностранных военных самолетов (США, Германии, Дании и Швеции) над Балтийским морем.

«Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу», — приводятся в сообщении МИД Дании слова главы ведомства Йеппе Кофода, передает РИА «Новости».

Посольство России в Дании пока не комментирует ситуацию. Минобороны отмечает, что весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Во вторник истребитель Су-27 развернул от российской границы над Балтийским морем военные самолеты Германии, Швеции, Дании и США.
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Политика , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Германия , Дания , США , Швеция
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