В Госдуме раскритиковали Тихановскую за слова о Крыме 

По мнению депутата, в случае прихода к власти Тихановская "будет проводить в отношении России русофобскую, враждебную политику". Кроме того, в данном случае проигравшей стороной окажутся и белорусы, так как Тихановская будет "блюсти чужие интересы".

Новиков также уверен, что в случае прихода "оппозиционно-националистических сил" к власти Белоруссию ожидают "разруха, нищета и, возможно, гражданская война".

Ранее Тихановская назвала присоединение Крыма к России "противоречащим международным законам".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.