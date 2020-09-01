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В Госдуме раскритиковали Тихановскую за слова о Крыме 

Газета.Ru и ещё 3 56 минут назад
В Госдуме раскритиковали Тихановскую за слова о Крыме
Фото: РИА Новости
Позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по вопросу о принадлежности Крыма являются "маркером" того, что она представляет интересы Запада. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков изданию "Вечерняя Москва".
По мнению депутата, в случае прихода к власти Тихановская "будет проводить в отношении России русофобскую, враждебную политику". Кроме того, в данном случае проигравшей стороной окажутся и белорусы, так как Тихановская будет "блюсти чужие интересы".
Новиков также уверен, что в случае прихода "оппозиционно-националистических сил" к власти Белоруссию ожидают "разруха, нищета и, возможно, гражданская война".
Ранее Тихановская назвала присоединение Крыма к России "противоречащим международным законам".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Дмитрий Новиков , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Вечерняя Москва , Республика Крым
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