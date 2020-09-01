Дания отреагировала на перехват самолета Россией

"Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу", — приводятся в сообщении МИД Дании слова главы ведомства Йеппе Кофода.