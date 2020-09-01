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Российского посла вызвали в МИД Дании из-за перехвата самолета 

РИА Новости 52 минуты назад
Дания отреагировала на перехват самолета Россией
Фото: РИА Новости
МИД Дании во вторник вызвал посла России в королевстве Владимира Бардина после того, как российский Су-27 был поднят на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем, сообщается на сайте датского МИД.
Как сообщало ранее министерство обороны РФ, российские системы контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ четыре воздушные цели. Ими оказались стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии. Было принято решение поднять в воздух истребитель Су-27, для того чтобы опознать их и не допустить пересечения российской границы. Власти Дании и НАТО в свою очередь расценили эти действия как нарушение собственного воздушного пространства. Минобороны России заявления о нарушении Су-27 датской границы опровергает.

"Мы серьезно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу", — приводятся в сообщении МИД Дании слова главы ведомства Йеппе Кофода.

Су-27 поднялся над Балтикой на перехват трех самолетов-разведчиков
Посольство РФ в Дании не комментирует ситуацию.
Минобороны РФ отмечает, что после разворота иностранных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, а весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Политика , Министерство обороны , МИД , НАТО , Дания , США , Швеция
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