США могут ввести санкции против России из-за Белоруссии

"Это минимальная попытка не просто назвать [этих людей] и пристыдить, но показать, что, когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности", — добавил представитель администрации США.