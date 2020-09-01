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Электронную почту посольства России в Австрии взломали 

ТАСС и ещё 6 21 минуту назад
Электронную почту посольства РФ в Австрии взломали
Фото: РИА Новости
Электронная почта российского посольства в Австрии подверглась кибератаке. Об этом сообщило во вторник российское диппредставительство.

"Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter посольства.

В заявлении отмечается, что в настоящий момент устанавливается источник атаки, а также ведется работа над устранением последствий. В посольстве призвали всех, кто получил письмо с указанного электронного адреса, не переходить по ссылкам и не открывать вложения в электронных письмах.
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Политика , Другое , Наука и техника , Австрия
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