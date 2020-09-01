Глава Крыма предсказал развал Украины

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение украинских властей перевести обучение в русскоязычных школах на украинский язык. Свою позицию он высказал на станице в социальной сети "ВКонтакте".

"Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", — написал Аксенов.

По его словам, именно от такой линии Киева "ушли" Крым и Донбасс.

"Уйдут и другие при первой же возможности", — предупредил глава Крыма.

На Украине действует закон об украинском языке как государственном, который предполагает, что с сентября 2020 года ряд русскоязычных школ должны будут начать обучение на украинском языке.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.