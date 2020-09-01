Мишустин высказался о предоставлении персональных данных

"Это очень тонкая чувствительная вещь, когда вам предлагается система [идентификации] по биометрическим данным, неважно, отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно, — сказал Мишустин. — Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет".
"Вообще, к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", — продолжил Мишустин.
"Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", — добавил Мишустин, напомнив, что Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.
"Система защиты информации там была очень современная, этому уделялось огромное внимание, и мне кажется это очень важным, в том смысле, что мы точно беспокоились о сохранности персональных данных", — заключил Мишустин.