Мишустин высказался о предоставлении персональных данных

"Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", — добавил Мишустин, напомнив, что Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.