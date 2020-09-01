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Мишустин: пользователи должны сами выбирать способ предоставления персональных данных 

ТАСС 37 минут назад
Мишустин высказался о предоставлении персональных данных
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что окончательное право получения доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.
Одна из участниц встречи представила премьеру свою систему идентификации, основанную на динамических методах биометрической идентификации.

"Это очень тонкая чувствительная вещь, когда вам предлагается система [идентификации] по биометрическим данным, неважно, отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно, — сказал Мишустин. — Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет".

"Вообще, к любым инициативам, связанным с инновациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо", — продолжил Мишустин.

Премьер привел в пример людей, которые по тем или иным причинам не хотят заполнять какие-либо формы в электронном виде.

"Что мы, запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати, много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", — добавил Мишустин, напомнив, что Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.

Говоря о представленном динамическом методе биометрической идентификации, Мишустин подчеркнул, что для него наверняка найдется много способов использования. Он также напомнил, что во время его работы в Федеральной налоговой службе особой гордостью было то, что хранящиеся там персональные данные граждан не "утекали".

"Система защиты информации там была очень современная, этому уделялось огромное внимание, и мне кажется это очень важным, в том смысле, что мы точно беспокоились о сохранности персональных данных", — заключил Мишустин.

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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Стив Джобс , Федеральная налоговая служба , Краснодар
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