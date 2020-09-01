Чертова дюжина: Мишустин сделал признание 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин посетил Кубанский государственный университет (КубГУ) в Краснодаре. Там он встретился со студентами. Игроки футбольной команды вуза подарили ему футболку с 13-м номером.

«Вы не поверите, я под 13-м номером всю жизнь играю, поскольку жил в 13-й квартире!» — заявил председатель правительства.

Ранее Мишустин поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года. В поздравлении, опубликованном на сайте правительства, сказано, что одно из важных условий для персонального успеха человека, развития бизнеса и роста экономики — это глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах, технологических тенденциях.