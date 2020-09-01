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Путин поддержал идею конкурса эссе об истории семей 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Путин поддержал идею конкурса эссе об истории семей
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной идею о конкурсе эссе, приуроченном к 75-летию Победы, в рамках которого молодые люди могли бы изучить и рассказать истории своих семей, подчеркнув, что "из истории каждой российской семьи складывается история России".
Президент РФ во вторник по видеосвязи принял участие во всероссийском открытом уроке, который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить — значит знать". Один из участников встречи, командир школьного военно-патриотического клуба предложил сделать сентябрь месяцем памяти и славы, а также пригласил всех желающих поучаствовать в конкурсе эссе — рассказать историю своей семьи или поделиться подробностями своей поисковой работы.

"Что касается вашей идеи о том, чтобы участники вашей акции писали бы об истории своих семей, — замечательная идея, прекрасная. Потому что из истории каждой российской семьи складывается история России. Я хочу пожелать вам успехов", — заявил Путин в ответ.

Президента также спросили, какую книгу о Великой Отечественной войне он сам рекомендовал бы прочитать молодым людям — школьникам и студентам. Путин в ответ отметил, что таких книг очень много: это может быть и проза Василя Быкова, и стихи Александра Твардовского, и множество других произведений, все они замечательные.

"Я не буду сейчас даже перечислять… Вот почитайте, как это проникновенно, так тревожно еще, тревогу определенную вызывает, но и восхищение теми, кто принимал участие в трагических событиях Второй мировой, Великой Отечественной войны, как они жертвовали собой ради нас с вами", — добавил он.

Президент упомянул и прекрасные военные фильмы, например, "…А зори здесь тихие" или "Они сражались за родину". "Здесь есть о чем поговорить, что посмотреть и что почитать. И что спеть. И песни Великой Отечественной войны настолько проникновенные, так берут за душу и за сердце, что эмоциональное восприятие происходивших тогда событий передается и нашим современникам, сегодняшнему поколению", — заявил Путин.
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Политика , Александр Твардовский , Василь Быков , Владимир Путин
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