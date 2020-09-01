В Совфеде назвали польского премьера бессовестным после обвинения СССР в развязывании Второй мировой. Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил ответственность за начало вооружённого конфликта на нацистскую Германию и Советский союз.

В 2019 году российскую сторону не пригласили в Варшаву на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала вооружённого конфликта. Причиной этому послужила позиция польских властей. Там считают, что РФ не заинтересована в сохранении «духа исторической правды». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.