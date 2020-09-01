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В Совфеде назвали польского премьера бессовестным после обвинения СССР в развязывании Второй мировой

Говорит Москва
2 часа назад
В Совфеде назвали польского премьера бессовестным после обвинения СССР в развязывании Второй мировой. Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил ответственность за начало вооружённого конфликта на нацистскую Германию и Советский союз.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал зарубежного политика беспринципным человеком.
«Сделан заказ от хозяина, поэтому они делают [такие заявления — прим ГМ]. Проблемы у них сейчас достаточно серьёзные. Они попадают в очень серьёзную зависимость, в том числе по многим экономическим вопросам. Развал СССР, на котором они очень серьёзно заработали и поднялись, в том числе и страны Варшавского договора, они сумели это сделать, уже прошёл. Эта тема уже как дойная корова не работает, поэтому им нужно заручаться некой поддержкой, по крайне мере, моральной. Сравнить нас с фашистами — это бессовестные, беспринципные и нерукопожатные люди. Всё, что могу сказать об этом человеке, не как о премьере, а как о человеке».
В 2019 году российскую сторону не пригласили в Варшаву на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала вооружённого конфликта. Причиной этому послужила позиция польских властей. Там считают, что РФ не заинтересована в сохранении «духа исторической правды». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
Политика,Видео,Франц Клинцевич,Совет Федерации,Радиостанция "Говорит Москва",Польша,Германия,
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