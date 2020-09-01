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Путин отметил самоотверженность современной молодежи 

РИА Новости 3 часа назад
Путин отметил самоотверженность современной молодежи
Фото: РИА Новости
Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их сверстников времен Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я абсолютно убежден, что самоотверженность, любовь к родине, такое же честное стремление быть полезными своей стране, есть и у сегодняшних поколений молодых людей — так же, как это было у тех, кто завоевал нам победу. Как есть возможности для того, чтобы эти лучшие качества проявить сегодня", — сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить — значит знать".
Президент напомнил, что молодые люди, только вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, тогда жадно набрасывались на учебу, старались как можно скорее наверстать упущенное.

"Они понимали, какую ценность представляют из себя знания, в том числе благодаря этому страна не только восстановила экономику, но и достигла совершенно очевидно лидирующих позиций в мире по самым разным направлениям. Многие наши выдающиеся ученые, такие как Нобелевские лауреаты Александр Прохоров, Николай Басов, например, в 20 с небольшим лет сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Совсем еще молодые исследователи, в том числе Игорь Курчатов, Анатолий Александров, ковали победу в тылу, решали насущные, фронтовые задачи", — отметил Путин.

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Политика , Николай Басов , Александр Прохоров , Анатолий Александров , Игорь Курчатов , Владимир Путин
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