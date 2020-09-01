Путин отметил самоотверженность современной молодежи 

Такие качества, как самоотверженность, любовь к родине, стремление быть полезными своей стране, есть у сегодняшних поколений молодых людей, как и у их сверстников времен Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин

"Я абсолютно убежден, что самоотверженность, любовь к родине, такое же честное стремление быть полезными своей стране, есть и у сегодняшних поколений молодых людей — так же, как это было у тех, кто завоевал нам победу. Как есть возможности для того, чтобы эти лучшие качества проявить сегодня", — сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить — значит знать".

Президент напомнил, что молодые люди, только вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, тогда жадно набрасывались на учебу, старались как можно скорее наверстать упущенное.