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Зюганов заявил, что Тихановскую используют как красивый сарафан 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Зюганов сравнил Тихановскую с красивым сарафаном
Фото: РИА Новости
Заинтересованные силы используют Светлану Тихановскую, баллотировавшуюся на пост президента Белоруссии, как красивый сарафан, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Ее (Тихановскую) используют как красивый сарафан: выставляют, она им зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски", — сказал Зюганов на "Уроке мужества", который провёл для старшеклассников в школе им. Косыгина посёлка Архангельское Московской области во время визита в День знаний.

Лидер КПРФ призвал собраться вместе и сберечь Россию от такого рода событий.

"Сейчас если дрогнем, я (президенту РФ Владимиру) Путину сказал и (премьер-министру РФ Михаилу) Мишустину, то следующие мы будем. У нас будет все хуже", — заключил Зюганов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Политика , Светлана Тихановская , Геннадий Зюганов , Александр Лукашенко , КПРФ , МВД , Центризбирком России , Московская область
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