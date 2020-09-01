Зюганов сравнил Тихановскую с красивым сарафаном

"Ее (Тихановскую) используют как красивый сарафан: выставляют, она им зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски", — сказал Зюганов на "Уроке мужества", который провёл для старшеклассников в школе им. Косыгина посёлка Архангельское Московской области во время визита в День знаний.