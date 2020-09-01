Дегтярев назвал главную проблему Хабаровского края 

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что по итогам месяца работы может назвать главной проблемой региона практически полностью демонтированную систему государственного управления.

"Главный вывод, не хочу никого обидеть, что здесь, по моим ощущениям, отсутствовала система государственного управления в том виде, в котором она должна быть — с ответственными, с контролем, с работой с федеральным центром качественной, без заигрываний, но и без критики", — сказал Дегтярев в ходе прямой линии с жителями Хабаровского края.

"Я считаю, что была здесь госвласть демонтирована. Не хочу обвинять предшественников и кто это сделал, это, мне кажется, просто тянулось-тянулось и в какой-то момент все пришло к тому состоянию, в котором я все это дело возглавил. Почему — не знаю", — добавил он.

Дегтярев рассказал о кадровой политике в правительстве региона и отметил, что набирать кадры планирует в основном среди хабаровчан. Он отметил, что пригласил многих выходцев из Хабаровского края, которые сделали карьеру в органах государственной власти в других регионах, вернуться и работать с ним, в частности, региональный минздрав возглавил Евгений Никонов , который ранее работал в департаменте здравоохранения Москвы.

Дегтярев анонсировал назначения руководителей других министерств и пообещал, что в среду лично представит нового министра культуры региона. "Сразу могу сказать, что на транспорт поставлю не местного чиновника. Почему — объясняю. Вы знаете, и.о. министра транспорта сейчас под домашним арестом прежний, которого я критиковал. Какого ни возьми чиновника местного, связанного с дорожным строительством или транспортом, прилаживаю его, пытаюсь так приладить, так — и везде вижу последствия. С кем-то учился, с кем-то имел дело, какие-то пятна в биографии", — рассказал Дегтярев.